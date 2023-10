Abertura do Pan-Americano 2023: saiba data, horário e onde assistir

Os jogos Pan-Americanos de 2023 começam na próxima sexta-feira (20/10), em Santiago, no Chile. O evento, que em várias modalidades vale vaga para os jogos olímpicos de Paris, em 2024, será disputado até 5 de novembro.

Mais de 7 mil atletas estarão no país para os jogos que contarão com a presença de 41 países e 58 modalidades. O Brasil conta com a maior delegação da história no exterior com 1020 pessoas — 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Na edição de 2023 dos jogos, serão disputadas 58 modalidades diferentes, sendo destas 47 do programa Olímpico e 11 não-Olímpicas). Além disso, três modalidades aparecerão pela primeira vez no Pan-Americano: breaking, escalada e skate (confira a lista completa de modalidades ao final da matéria).

Quando começa

Abertura: 20 de outubro de 2023, às 20h



20 de outubro de 2023, às 20h Encerramento: 5 de novembro de 2023

Onde assistir

O evento não será transmitido em nenhum canal de televisão, seja aberto ou fechado. Contudo, será transmitido via Canal Olímpico do Brasil e na CazéTV, ambos no Youtube.

Lista de modalidades

Atletismo



Badminton



Basquete



Basquete 3x3



Boxe



Breaking



Canoagem velocidade



Canoagem slalom



Ciclismo BMX



Ciclismo BMX Freestyle



Ciclismo de Estrada



Ciclismo de Pista



Ciclismo Mountain Bike



Escalada Esportiva



Esgrima



Futebol



Ginástica Artística



Ginástica Rítmica



Ginástica Trampolim



Golfe



Handebol



Hipismo Adestramento



Hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação)



Hipismo Saltos



Hóquei sobre a grama



Judô



Levantamento de Peso



Luta



Maratona Aquática



Nado Artístico



Natação



Pentatlo Moderno



Polo Aquático



Remo



Rugby Sevens



Saltos Ornamentais



Skate



Surfe



Taekwondo



Tênis



Tênis de Mesa

Tiro com Arco



Tiro Esportivo



Triatlo



Vela



Vôlei



Vôlei de Praia