Brasileiros saltarão da Ponte JK em preparação para Pan-Americano

Você deve ter visto por aí pessoas saltando de trampolim, de paraquedas. Mas e da Ponte Juscelino Kubitschek? É raro, mas acontece, como neste sábado (19/8), às 9h, com os atletas do High Diving (salto de grandes alturas, em português) que representarão o Brasil no primeiro Pan-Americano Júnior da modalidade.



A delegação brasileira saltará de 15m de altura da Ponte JK devido à falta de estrutura na capital federal para a preparação do High Diving. Nas piscinas, o limite para os trampolins é de 10m.



A falta de opção levou a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO) a buscar alternativas. Em diálogo com a Administração Regional do Plano Piloto, a entidade que rege a modalidade obteve o aval para utilizar o cartão postal de Brasília uma vez no mês até o final do ano.



A primeira edição do Pan-Americano Júnior de High Diving acontece em 27 de agosto, em Lima, no Peru. O Brasil embarca para o desafio com os jovens Luccca Silveira, Miguel Cardoso, Rafael Borges e Gabriel Perdigão. Miguel e Rafael são radicados no DF, enquanto Lucca treina em Goiânia e Perdigão no Rio de Janeiro.

