Grêmio sofre virada do Athletico-PR em Porto Alegre pelo Brasileirão

O Grêmio fez jogo irregular na noite desta quarta-feira (18/10) contra o Athletico. Pela 27ª rodada do Brasileirão, em sua Arena, em Porto Alegre, viu o rival ser bem mais eficaz, que dominou no primeiro tempo e equilibrou na etapa final. Ainda assim, os gremistas saíram na frente, com Lucas Besozzi, em seu primeiro tento com a camisa dos gaúchos. Mas o Furacão empatou ainda no primeiro tempo, com Zapelli e virou nos acréscimos da etapa final, com Kaíque Rocha. Athletico 2 a 1 e muitas vaias da torcida do Grêmio para a sua equipe.

O Grêmio sonhava com a vice-liderança. Mas parou nos 44 pontos e pode cair até para a sétima posição ao fim da rodada. O Furacão chegou aos mesmos 44 dos gremistas. No término da rodada pode terminar em quinto ou, na poior das hipóteses, em oitavo.

Athletico melhor, Grêmio apático

O Athletico começou muito bem, no primeiro minuto mandou uma na trave gremista, com Zapelli. O Grêmio nada conseguia. Mas deu sorte. Afinal, no primeiro ataque, aos seis minuitos, abriu o placar: Suárez viu Lucas Besozzi bem colocado e deu ótimo passe de primeira para o argentino bater de fora da área. Com 1 a 0 no placar era para imaginar um Grêmio mais bem postado.

Porém, o Athletico sobrava em campo, chegando sempre perto da área enquanto o time da casa não encaixava o seu jogo. O Furacão, de tanto tentar, chegou ao empate aos 37, com Zapelli concluindo passe de Erick e com a defesa gremista errando na marcação. E o primeiro tempo encerrou com o Grêmio com apenas 43% de posse e três finalizações, contra 11 dos paranaenses.

Virada paranaense no fim

Com o Grêmio apático nos 45 minutos iniciais, Renato veio com três alterações para a etapa final. Um dos que entraram, Ferreirinha, deu maior volume ofensivo aos gremistas, criando muito pela esquerda. Suárez quase marcou em passe de Ferreirinha, que quase fez um gol em bela jogada. Porém, o mesmo Ferreirinha perdeu um gol feito e isso o descontrolou. Passou de provável herói para grande vilão. Passou a errar muito, principalmente quando ajudava o lateral-esquerdo na defesa. E foi uma falta de Ferreirinha que gerou o gol da vitória do Furacão, aos 48 minuitos. Esquivel cobrou e Kaique Rocha marcou de cabeça. Pouco depois reinaldo foi expulso por falta violenta. Restou ao torcedore gremista vaiar o time. Mas principalmente Ferreirinha.

GRÊMIO 2X1 ATHLETICO

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 18/10/2023

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público presente: 24.679

Público pagante: 22.965

Renda: R$ 1.389.318,00



GRÊMIO: Gabriel Grando; Fábio (João Pedro, Intervalo), Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Nathan (Josué, 22’/2ºT), Cristaldo (Luan, 40’/2ºT) e Iturbe (Galdino, Intervalo); Suárez e Lucas Besozzi (Ferreirinha, Intervalo). Técnico: Renato Portaluppi

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno, Esquivel e Erick (Alex Santana, Intervalo); Fernandinho (Hugo Moura, 22’/2ºT), Vitor Bueno (Rômulo, 22’/2ºT), Zapelli (Kaíque Rocha, 35’/2ºT) e Cuello; Pablo (Ariagada, 35’/2ºT)Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Lucas Besozzi. 6’/1ºT (1-0); Zapelli, 37’/1ºT (1-1); Kaique Rocha, 48’/2ºT (1-2)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões Amarelos: Reinaldo, Suárez (GRE); Thiago Heleno, Esquivel, Alex Santana, Cuello (ATH)

Cartão Vermelho: Reinaldo, (GRE, aos 48’/2ºT)