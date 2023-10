Payet desencanta, Vasco derrota Fortaleza no sufoco e dorme fora do Z4

O Vasco continua fazendo de São Januário o palco predileto para o distanciamento do Z4 no Brasileirão - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Foi no sufoco, mas o Vasco somou três pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com gol de Payet, que desencantou com a camisa do clube, o time venceu por 1 x 0 o Fortaleza na noite desta quarta-feira (18), em São Januário, pela 27ª rodada.

Com o resultado, o Cruz-Maltino iguala os 30 pontos do Santos, mas ultrapassa o rival e dorme fora do Z4. Já o Leão do Pici aparece com 42 somados, em sétimo na tabela.

O jogo

O Vasco foi melhor e envolveu o adversário. Criou, mas não conseguiu balançar a rede. O Fortaleza, por outro lado, sentiu a pressão e demorou a entrar no jogo, possibilitando ao time carioca construir duas oportunidades claras de gols que pararam no goleiro João Ricardo, com Praxedes. Aos poucos, o Fortaleza equilibrou as ações ao apostar na transição rápida. Assim, Machuca chegou a ficar frente a frente com Léo Jardim, quase na pequena área, mas Paulo Henrique foi preciso no corte.

No retorno do intervalo, o Cruz-Maltino não manteve o poderio ofensivo. Mesmo assim, abriu o placar com Payet, que recebeu passe de Praxedes, tirou a marcação e acertou o cantinho do goleiro para desencantar com a camisa vascaína. Depois disso, o Vasco simplesmente travou em campo e passou a se defender diante do maior volume de jogo do Fortaleza, que promoveu mudanças. O sofrimento durou até os acréscimos, mas com o apoio da torcida, o Vasco segurou a vantagem até o apito final.

VASCO 1X0 FORTALEZA

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 18/10/2023

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 20.255

Público pagante: 19.930

Renda: R$ 985.816,00

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 36’/2ºT), Maicon (Miranda, 35’/2ºT), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Jair, 18’/2ºT), Marlon Gomes (Rossi, intervalo) e Payet (Mateus Carvalho, 30’/2ºT); Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Benevenuto e Escobar; Zé Welison (Thiago Galhardo, 22’/2ºT), Caio Alexandre (Pedro Augusto, 33’/2ºT), Pochettino (Marinho, 33’/2ºT) e Yago Pikachu (Calebe, 22’/2ºT); Machuca (Guilherme, 33’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gol: Payet, 12’/2ºT (1-0)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Marlon Gomes, Gabriel Pec, Mateus Carvalho (VAS); Escobar, Yago Pikachu (FOR)

Cartão Vermelho: –

