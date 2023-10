Corinthians vence nos pênaltis e está na final da Libertadores feminina

Corinthians e Internacional fizeram partida muito disputada no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

A partida terminou 1 x 1, gols de Priscila, para o Inter, e Victoria Albuquerque, para o Corinthians, nesta quarta-feira (18), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Com o resultado, valido pela semifinal da Libertadores Feminina, o duelo foi decidido nos pênaltis. Zóio e Isa desperdiçaram para o Colorado. Djeni, Bruna Benites e Roberta marcaram. Victoria Albuquerque chutou na trave para o Timão, e Tarciane, Luana, Mariza e Fernanda fizeram na sequência. Placar final: 4 x 3 nos pênaltis.

As meninas do Corinthians, afinal, terminaram com 100% de aproveitamento na fase de grupos, derrotando Always Ready-BOL, Colo-Colo-CHI e Libertad Limpeño-PAR, e eliminando o América de Cali nas oitavas de final. E, agora, passaram pelo Internacional. Corinthians e Internacional também protagonizaram a final do Brasileirão feminino, em 2022, e o Timão ficou com a taça.

Primeiro tempo

O Internacional, porém, foi melhor nos primeiros 45 minutos. As coloradas, com forte marcação, impediram o Corinthians de avançar. O Timão não conseguia sair da marcação e passou a tocar para trás para se reorganizar.

Afinal, o Inter era só pressão. Mas o Corinthians teve uma ou outra chance. No entanto, a goleira Lelê teve trabalho na etapa inicial. Tanto que, aos 31, não suportou e o Internacional abriu o placar, gol marcado por Priscila: Zanotti errou a jogada e Belén Aquino, no contra-ataque, tocou para a atacante, que enganou a goleira Lelê.

Corinthians empate no segundo tempo

A meia Millene tentou, pelo lado esquerdo, um chute bem colocado. Mas a goleiro do Internacional fez excelente defesa. O Timão, entretanto, continuou acelerando o jogo, mas as meninas do Inter suportaram bem a pressão. Eskerdinha, porém, fez falta e foi expulsa aos 19’: o Inter ficou com menos uma jogadora.

O Corinthians melhorou no jogo e empatou. Gabi Portilho cruzou para Victoria Albuquerque cabecear para baixo e fazer 1 a 1. Tudo igual no marcador. Com uma jogadora a mais, o Corinthians continuou pressionando para tentar virar o placar. Mas a partida terminou 1 a 1.

CORINTHIANS 1 (4) × (3) 1 INTERNACIONAL

Semifinal da Libertadores Feminina

Data: Quarta-feira, 18/10/2023

Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

CORINTHIANS: Lelê; Mariza, Tarciane, e Yasmim; Katiuscia, Gabi Zanotti, Milene (Fernanda, 19’/2ºT) e Duda Sampaio (Luana, 40’/1]T); Jaque Ribeiro (Gabi Portilho, no intervalo), Tamires e Jheniffer (Victória Albuquerque, 39’/1ºT). Técnico: Arthur Elias.

INTERNACIONAL: Gabi Barbieri; Tamara, Isa Haas e Bruna Benites; Eskerdinha, Isabela Capelinha (Tauane Zóio, no intervalo), Djeni, Belén Aquino, Letícia Monteiro (Roberta Schroeder, 20’/2ºT); Fabiola (Analuyza, 36’/2ºT) e Priscila (Carlinha, 36’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.

Gols: Priscila, 31’/1ºT (1-0); Victória Albuquerque, 33’/2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Isa, Djeni (INT); Yasmim (COR)

Cartões vermelhos: Eskerdinha (INT)

