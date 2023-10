Ex-capitão do Vasco em 2003 é condenado por tráfico internacional

Alex, capitão do Vasco, na conquista do Campeonato Carioca de 2023 - (crédito: Reprodução/Premiere) Jogada10 Jogada10

A Justiça Federal no Rio condenou o ex-zagueiro do Vasco Alexsandro Marques de Oliveira, conhecido como Alex, por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. A Justiça também condenou outros envolvidos. No entanto, de acordo com investigação da Polícia Federal, três agentes e um delegado da Polícia Civil do Rio desviaram 280 quilos de cocaína.

Condenado a 10 anos de prisão, Alex integrou o time titular e foi o capitão da equipe na conquista do título carioca de 2003. Afinal, detido na Operação Turfe, da PF, Alex está preso desde fevereiro do ano passado. A Justiça condenou nove integrantes da quadrilha.

Os policiais federais afirmaram que a função de Alex na quadrilha era alugar os galpões onde para guardar a droga, que ficava camuflada em contêineres. A cocaína, entretanto, era transportada para o porto do Rio de Janeiro.

Segundo investigações da Polícia Federal e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal, a quadrilha enviou quase sete toneladas de cocaína para a Europa e África em 14 operações. Afinal, o tráfico ocorreu entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2022. A droga escondida em contêineres era transportada a partir de navios.

Alex iniciou a carreira na Ponte Preta, na década de 90. Em 2003, porém, ele se transferiu para o Vasco, onde atuou como titular sob o comando do ex-delegado Antônio Lopes no título carioca de 2003. Ele, entretanto, foi companheiro de jogadores como Marcelinho Carioca, Petkovic, Valdir Bigode, Marques e Fábio.

