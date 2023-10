Vôlei: Seleção feminina perde para dominicanas e fica com a prata no Pan

Dezesseis anos de jejum. Esse é o peso que a Seleção Brasileira feminina de vôlei carregará nas costas até a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos, em Barranquilla, em 2027. A carga foi atualizada com a derrota para a República Dominicana, na final da edição de Santiago, nesta quinta-feira (26/10), por 3 sets a 0 (parciais 26/24, 25/16 e 25/19).



A última vez que o vôlei feminino do Brasil subiu ao topo do pódio do Pan-Americano foi em Guadalajara, no México, em 2011. Naquela decisão, desbancou Cuba. Na semi, as vítimas foram justamente as dominicanas. Quatro anos mais tarde, em Toronto, no Canadá, caiu diante dos Estados Unidos na final.



Na versão peruana da disputa, em Lima-2019, o país sequer terminou entre os três melhores das Américas, pois caiu para a Argentina na disputa pelo bronze. Nesta quinta, indiciou ter parado no tempo. A equipe era um misto entre atletas da equipe principal e jovens do cenário. Até o treinador foi poupado. José Roberto Guimarães passou a prancheta para Paulo Coco.



O Brasil sofreu com o "fogo amigo" na decisão. A mente por trás do bicampeonato pan-americano das dominicanas é o paulistano Marcos Kwiek. De 2003 a 2008, Kwiek foi auxiliar de Zé Roberto Guimarães na Seleção Brasileira antes de alçar voo solo com o país da América Central. Com o novo ouro, a República Dominicana soma a quarta medalha do vôlei feminino em Pans. O Brasil tem nove e perdeu a chance de diminuir a diferença para EUA e Cuba, líderes no quesito, com 12 conquistas cada.



A derrota escancara um conturbado. No feminino, o país foi eliminado nas quartas de final da Liga das Nações para a China. Na versão masculina do torneio, a equipe comandada por Renan Dal Zotto também se despediu no round entre os oito melhores após tropeço diante da Polônia. No Sul-Americano deles, o país teve a hegemonia interrompida pela Argentina. A Seleção jamais havia perdido uma disputa continental. Venceu as 33 vezes em que desfilou pelo torneio. A Argentina ganhou em 1964, mas quando o Brasil esteve ausente.