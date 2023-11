Lucio Flavio critica atuação em derrota do Botafogo: ‘Faltou maturidade’ - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O técnico Lucio Flavio não poupou o elenco do Botafogo após a derrota dolorosa para o Grêmio, nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva em São Januário, o técnico alvinegro afirmou que “faltou maturidade” para seu time quando o clube vencia a partida.

“No vestiário, todos sentiram muito o jogo. Muito em razão de situações do jogo que faltou maturidade. Foi o que conversei com eles, quando comentamos após o Vasco, de ser competitivos, mas faltou maturidade. Em uma situação que era lateral nosso, permitimos a transição do adversário. Talvez, faltou fazer mais faltas táticas, para impedir alguma situação ofensiva do adversário. Vamos trabalhar e recuperar muito nesses dois dias essa questão emocional e mental”, disse Lucio Flavio.

O Botafogo está com 59 pontos e, mesmo com o revés, segue na liderança. Na próxima partida, porém, o Alvinegro tem confronto direto contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Com quatro derrotas consecutivas, o Glorioso perderá a ponta caso perca mais uma vez.

"Nós, hoje, ainda nos mantemos como líderes, mas temos que ir para esse jogo sem qualquer tipo de gordura. Se queremos chegar, temos que chegar lá e vencer o jogo para mudar de fato essa questão dos resultados. "Acho que é uma questão até moral que nós temos como instituição e clube. Dos jogadores estarem cientes da nossa responsabilidade e convictos que precisamos o mais rápido possível mudar essa realidade, em termos de não conseguirmos os resultados", afirmou. VEJA OUTROS TEMAS Análise da partida "A torcida hoje teve o papel que ela sempre teve de apoiar e incentivar a equipe até o final. De fato, mais uma noite de frustração não apenas para o torcedor, mas também para nós. Não queríamos que isso tivesse acontecido. A equipe mais uma vez abriu um resultado que era muito interessante para o início do segundo tempo. Depois que tomamos o gol, mais uma vez a questão emocional veio a ser um ingrediente no jogo. É continuar. Sabemos que não tão simples, haja visto essas últimas derrotas que tivemos. A situação ainda depende de nós e temos que que buscar forças para domingo." Suárez "Óbvio que a gente estuda o adversário, e o Suárez era um que obviamente tínhamos colocado uma pauta, para ter atenção ao jogador, que é de alto nível. Tinha uma marcação dobrada nele, no sentido de ter uma atenção redobrada, mas isso cabia a todos os outros jogadores. São jogadores de alto nível que você tem que ter atenção sempre." Chances de título "Sim, acredito. Todos nós aqui dentro acreditamos. Estamos passando por um momento difícil, mas acreditamos. Todos no vestiário estavam insatisfeitos. Temos que nos colocar no lugar do nosso torcedor, que veio para o estádio com o objetivo de ver o time vencer, mas muito mais para nós que não conseguimos dar isso aos torcedores. Vamos ter que buscar uma vitória fora para entrar nesse recesso da data Fifa."