Renato Gaúcho enaltece Suárez e vê Grêmio na luta pelo título - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Renato Gaúcho era só alegria após os 4 a 3 de seu Grêmio sobre o Botafogo, nesta quinta-feira (9). E não era para menos: afinal, o Tricolor perdia por 3 a 1, mas conseguiu uma fantástica virada graças a três gols de Luis Suárez. Uma atuação histórica do uruguaio e que, de acordo com o técnico, coloca os gremistas na luta pelo título brasileiro.

De fato, o triunfo em São Januário fez o Grêmio assumir a vice-liderança do Brasileirão, com os mesmos 59 pontos do Botafogo. Entretanto, a equipe tem um jogo a mais que seu adversário. Ainda assim, uma reação impressionante e graças a uma virada eletrizante. Renato Gaúcho fez questão de exaltar Suárez e viu este triunfo como uma prova de que o Imortal continua vivo na briga pelo título.

“O Suárez não surpreende em nada. É diferenciado, está acostumado a fazer isso e é bonito vê-lo jogar. Sempre brinco com ele que, na próxima partida vou dar mais uma oportunidade para ele. Quando saí do campo falei: “aproveitou bem a tua oportunidade, hein”. É um jogador de Copa do Mundo. Essa foi uma das melhores partidas do Brasileiro. Conseguimos uma grande vitória contra um candidato ao título. E hoje posso dizer que o Grêmio entrou no páreo para conquistar o Brasileiro. Está longe ainda, difícil, mas nada é impossível”, disse Renato, que admitiu que Suárez só jogou porque a partida foi em São Januário:

“É, porque ele não gosta e não pode, por causa do joelho, jogar no gramado sintético. Se fosse no Nilton Santos, o Suárez dificilmente jogaria pois é piso sintético”. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.