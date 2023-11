Romário: America buscará reconhecimento de título brasileiro - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Novo presidente do América, Romário já fez sua primeira promessa após a eleição. Ele garantiu que o clube lutará pelo direito de ser reconhecido como campeão brasileiro em 1982. Os rubros conquistaram o título do Torneio dos Campeões, que envolvia outras equipes nacionais.

A busca pelo reconhecimento vem na carona de outras conquistas nacionais que mudaram de status recentemente. Entre elas, a do Atlético Mineiro, que ganhou status campeão nacional graças ao Torneio dos Campeões de 1937. Romário cutucou o Galo e, embora sem ser direto, fez uma provocação à equipe mineira. Ele garantiu que está pleiteando o direito junto ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com quem, aliás, diz que já se reuniu:

“Já falei com o Ednaldo sobre a possibilidade do título ser reconhecido e acredito que não seja algo muito difícil. É uma coisa até simples. Pelo que nós conversamos, ele vai deixar essa questão nas mãos de gente técnica e capacitada para analisar. E, depois, vai nos dar a resposta. Mas estou muito confiante. Se outros títulos de menos importância e de equipes com menos tradição tiveram esse direito, por que não o América?”.

O Torneio dos Campeões foi uma competição disputada em 1982, semanas antes da Copa do Mundo. A CBF decidiu realizar a competição para não deixar os clubes sem compromissos no período entre o fim do Campeonato brasileiro e o Mundial da Espanha, marcado para junho daquele ano. Nele, o América derrotou Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Portuguesa e Guarani, saindo assim com um dos títulos mais importantes de sua história.

