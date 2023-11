Fernandes valoriza triunfo e diz que Santos mantém pés no chão no Brasileiro - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Santos obteve um triunfo de grande importância na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Afinal, derrotou por 1 a 0 o Goiás em confronto direto na noite desta quinta-feira (9/11), em Goiânia. Julio Furch, nos minutos finais, assegurou os três pontos fora de casa. Assim, o time praiano abre quatro pontos de frente em relação ao Z4.

Após o duelo, o técnico Marcelo Fernandes comentou a respeito das dificuldades que o Peixe enfrenta em meio ao pouco tempo para treinos.

“(Goiás) É um concorrente direto. Sabíamos que era uma final, como foi com o Cuiabá também. O importante era somar pontos. Foi o que eu disse lá. Jogamos muito com o Red Bull (Bragantino) e não conseguimos pontuar. Já com o Cuiabá, não jogamos tão bem, mas mostramos muita vontade, e empatamos com uma equipe dificílima. Hoje, contra o Goiás, sabíamos que íamos sofrer um pouco na bola aérea, mas os jogadores entenderam tudo. Não tivemos nem treino também. Tivemos que conversar, falar em vídeos, preleção, e a molecada está de parabéns”, disse, em coletiva.

Santos passa a dar foco em clássico

Fernandes também tratou sobre o objetivo do elenco nesta reta final de temporada e disse que o foco alvinegro passa a ser o San-São do fim de semana.

“Acho que os jogadores estão muito focados no objetivo. Estamos fazendo de tudo, mostrando para eles, e estão aceitando e fazendo o que pedimos. Isso está sendo primordial neste momento crucial. Foi uma vitória importante, mas ainda não ganhamos absolutamente nada. Temos muito a percorrer no campeonato numa situação um pouco delicada, e estão com os pés no chão. Agora é trabalhar, continuar trabalhando, comemorar hoje a vitória, que foi difícil, mas a partir de amanhã pensar no São Paulo, que é um jogo dificílimo em casa”, completou.

O Santos volta a campo no próximo domingo (12), quando encara o clássico contra o São Paulo. O San-São ocorrerá na Vila Belmiro, às 18h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.