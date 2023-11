Botafogo chega em Atibaia e estuda demissão de Lucio Flavio nesta sexta - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Logo após a derrota para o Grêmio, mais uma de virada, a delegação do Botafogo partiu para Atibaia, no interior de São Paulo. O motivo principal é a partida de domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, que fica a 20km de distância. Assim, o elenco terá paz para se concentrar e tentar reverter a situação difícil na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Em um dos ônibus estava Lucio Flavio, mas o técnico pode ser demitido já nesta sexta-feira. John Textor, dono da SAF do Botafogo, avalia com a diretoria os nomes disponíveis no mercado para as seis partidas finais. A pressão é muito grande sobre o ex-auxiliar e seu aproveitamento de pontos caiu para 38%, mais baixo, por exemplo, que os 39% do português Bruno Lage.

Os próprios jogadores foram favoráveis à combinação entre Lucio e Joel Carli para a reta final, mas, de acordo com o ‘O Globo’, estão incomodados com a passividade do comandante em alguns dos momentos. Contra o Grêmio, ele teve a primeira atitude ousada desde que assumiu e barrou o lateral Marçal e o meia Eduardo. Porém, não surtiu efeito. O time permaneceu muito exposto defensivamente.

Diego Costa defende técnico

Após o apito final, o atacante Diego Costa, que marcou um gol e participou diretamente de outro no 3 a 4, em São Januário, isentou Lucio Flavio de culpa pela péssima fase do Alvinegro, que pode ser ultrapassado na ponta pela primeira vez desde abril, quando virou líder.

“O Lucio é uma pessoa extremamente do bem, conhece o grupo mais do que ninguém. Não podemos agora chegar e falar que o trabalho não está sendo bem feito. Quando o Bruno Lage saiu, tivemos duas vitórias consecutivas e ele era o melhor treinador. Se temos que apontar um dedo, é para nós (jogadores). Nós, que estamos dentro de campo, temos que saber que temos que ganhar. Time para ser campeão não pode deixar jogos como esse escapar. Não podemos perder jogos assim (…). Temos que ser homens e assumir as responsabilidades, temos que ter maturidade para assumir o momento e dar a cara. O Lucio Flavio está aí para nos ajudar, é uma pessoa do clube, é um ídolo, não tem culpa nenhuma nesse quesito”, afirmou o camisa 19.

Técnicos em pauta no Botafogo

A falta de nomes de peso viáveis e disponíveis no mercado é um obstáculo para definir a demissão. Afinal, falta apenas um mês para o fim da temporada. A ideia seria trazer alguém com experiência para controlar a ansiedade do grupo e botar ordem na casa. Cuca, que teve destaque em sua passagem pelo clube, é um dos que vem sendo falados. Além dele, Vanderlei Luxemburgo, que saiu recentemente do Corinthians, se encaixaria neste perfil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.