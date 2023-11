Torcida do Vasco prepara festa inédita com homenagem a Dinamite - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Em crescente, o Vasco tem mais um jogo importante na luta para se salvar do descenso no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe recebe o já rebaixado América-MG, no domingo (12), às 18h30, em São Januário, pela 34ª rodada. A torcida cruz-maltina, aliás, vai aproveitar para fazer mais uma vez grande festa nas arquibancadas, homenageando Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do clube e que morreu no início do ano.

Para essa partida, grupos de torcedores estão viabilizando um diferencial na atmosfera do confronto. A ideia é organizar um mosaico 3D, com as imagens de 11 jogadores ilustres do Gigante da Colina que marcaram época. No entanto, não foi divulgado quem são os atletas. Além disso, haverá distribuição de “balões canudos” com a imagem de Dinamite, a fim de aumentar ainda mais o brilho da Colina Histórica durante os 90 minutos.

Uma publicação compartilhada por Coletivo 98 (@coletivo98vg)

Após um período de tropeços na Série A, o Vasco emendou duas boas vitórias na competição. Fez 2 a 0 no Cuiabá, fora de casa, e derrotou o Botafogo por 1 a 0, em São Januário. Na sequência, teria o confronto direto contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, mas o jogo precisou ser adiado pela CBF. Assim, hoje fora do Z4, o Cruz-Maltino contará novamente com casa cheia diante do América-MG – ingressos já estão esgotados antecipadamente.

Vasco com mudança

Apesar de vir de sequência positiva, o Gigante da Colina deve ter, ao menos, uma mudança para enfrentar o Coelho, no Rio. Isso porque Erick Marcus, que vinha sendo titular da equipe, deixou o clássico da última segunda-feira (6) com lesão muscular no coxa direita. Por isso, preocupa internamente e não tende a reunir condições de atuar. O técnico Ramón Díaz tem Payet como uma das alternativas, bem como Rossi, de volta aos treinamentos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.