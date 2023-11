Em livro, Firmino revela ‘rivalidade’ no elenco do Liverpool - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Ídolo do Liverpool e um dos nomes mais importantes do clube nos últimos anos, Firmino escreveu um livro sobre o seu período nos Reds. Na publicação, aliás, o centroavante brasileiro revela uma “rivalidade” acirrada no elenco multicampeão. Afinal, Mané e Salah nunca se deram bem em Anfield Road. O senegalês já meteu o pé. Hoje, então, joga no Al-Nassr (SAU), time de Cristiano Ronaldo e comandado por Luís Castro, ex-Botafogo. Já o egípcio permanece na Inglaterra.

“Cada um deles era muito reservado. Era raro vê-los a conversar, não sei se isso teve a ver com a rivalidade entre Egito e Senegal nas competições africanas. Mas eram extremamente profissionais”, ressaltou o jogador brasileiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, em “Sí, señor: My Liverpool Years” (“Sim, senhor. Meus anos no Liverpool”).

Assim, diante de trocas de olhares suspeitas e a tensão entre Mané e Salah, Firmino aparecia como um peace maker, uma espécie de apaziguador da rapaziada.

“Conhecia os dois melhor do ninguém. Estava sempre, em campo, com os dois. Notava a linguagem corporal e percebia insatisfação. As câmeras captavam tudo. Tinha que apagar o fogo. Não poderia, portanto, jogar mais gasolina”, acrescentou o jogador.

Firmino relata episódio emblemático no Liverpool

Um pequeno spoiler: Firmino também conta um episódio no qual Mané vai para o banco de reservas e fica esbravejando. Substituição? Que nada! O motivo foi uma bola que Salah não passou. Enfurecido e cuspindo abelhas africanas, o senegalês teve que ser contido por um dos jogadores do elenco.

Autor do livro, Firmino ficou no Liverpool de 2015 a 2023. Por lá, ganhou uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, uma Premier League, uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.