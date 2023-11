Endrick convoca torcida para apoiar Palmeiras nas ‘finais’ do Brasileiro

Palmeiras x Athletico PR - Cesar Greco/SE Palmeiras - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Apesar da derrota para o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (08), no Maracanã, o Palmeiras segue vivíssimo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão está em terceiro lugar, com 59 pontos, mesma pontuação de Botafogo e Grêmio. Mas o Alviverde leva a pior nos critérios de desempate. Contudo, a esperança segue aumentando. Muito por conta das grandes atuações de Endrick.

O jovem atacante de 17 anos vem sendo o destaque do time de Abel Ferreira nas últimas partidas e conduzindo o Palmeiras em uma grande arrancada. E o jogador convocou a torcida para apoiar o Verdão na reta final do Brasileiro.

“O Inter tem um time muito bom, sabemos da qualidade dos jogadores de lá, do elenco que eles têm. Já estamos treinando e colocando na cabeça que é mais uma final para nós, precisamos ganhar para nos mantermos vivos. Vamos buscar a todo momento a vitória. A importância dos torcedores é muito grande, precisamos deles para nos ajudar dentro de campo. Seria ótimo eles estarem conosco nessa reta final para conseguirmos boas colocações”, falou Endrick.

Endrick devolveu a esperança para o Palmeiras?

Aliás, a esperança Alviverde nesta reta final de campeonato, não reflete como estava a equipe algumas partidas atrás. Há exatamente três semanas, o Verdão registrava seu pior público na temporada com 27.718 pessoas no Allianz Parque, na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Reflexo da eliminação na Libertadores.

Contudo, o Palmeiras conseguiu mostrar reação e trazer seu torcedor de volta para acreditar no bicampeonato. Agora, espera que o seu estádio siga pulsando na reta final de Brasileiro.

