Vasco encaminha venda de potencial construtivo para reforma de São Januário

Finalmente, o projeto de reforma de São Januário caminha a passos largos para entrar em prática. Nas última semanas, o Vasco adiantou bastante as negociações do potencial construtivo com três empresas. Ou seja, após a assinatura do projeto de lei, feita na terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes, o clube pode finalizar o acordo. No total, o valor estimado é de R$ 500 milhões, que serão utilizados exclusivamente para modernizar o estádio, que completa 100 anos em 2027.

Um dos interessados é a Rede D’Or, que deseja ampliar um dos hospitais no Rio de Janeiro. Por isso, pretende pagar parte dessa quantia ao Vasco para ter o direito de fazer sua reforma, em outro bairro carioca.

Eleição é decisiva para sequência

A eleição para presidente do clube associativo ocorre neste sábado. E a diretoria de Pedrinho ou Leven Siano, a partir da próxima semana, vai assumir o caso. Ambos têm projetos próprios, mas o potencial construtivo é específico para o projeto do arquiteto Sérgio Dias. Dessa forma, todo o processo legislativo terá que ser refeito caso quem for eleito deseje ir adiante com sua ideia.

O projeto prevê capacidade para 47 mil pessoas, com 32 mil de pé. Haverá a construção de uma arquibancada na parte sul, fechando assim o anel do campo. Também serão construídas duas torres ao lado da fachada principal, que abrigariam estabelecimentos como museu, loja e restaurante, e a criação de 1.440 vagas de estacionamento. Portanto, todo complexo esportivo de São Januário será modernizado.

Se tudo correr bem, a expectativa é iniciar as obras no próximo mês de abril. O tempo total de fechamento do estádio é de três anos. Neste período, o Vasco terá que usar muito mais o Maracanã. Por isso, a licitação do fim do ano que vem é essencial.