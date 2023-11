Atlético-MG arquiteta a contratação do meia Gustavo Scarpa

Meia do Nottingham Forest é tido como negociável, está emprestado e é pode ser primeira investida atleticana na próxima janela de transferências - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Atlético-MG negocia com o meia Gustavo Scarpa. A ideia do Galo é buscar o jogador em definitivo, com direito a discussões sobre os moldes do contrato com o atleta. O meia pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e tem contrato até junho de 2026. O clube inglês pede entre 5 a 6 milhões de euros (R$ 26 a R$ 32 milhões) para o negócio ter sequência.

Atualmente, o jogador está no Olympiacos, da Grécia, por empréstimo. Embora tenha muito tempo de contrato pela frente, é apontado como “negociável” pelos lados da Inglaterra. Isto porque não teve muito tempo de apresentar seu futebol e agradar ao técnico Steve Cooper, tanto pela competitividade nas pontas do clube britânico quanto pelas lesões de articulação do atleta.

O Atlético-MG, aliás, já sabe das condições para contratar o jogador. As conversas acontecem com Rodrigo Caetano, diretor esportivo do Galo, que leva o assunto com máximo sigilo para não atrapalhar o andamento das negociações. A volta representaria uma passagem de hiato pela Europa, após a saída para a Inglaterra ao fim da temporada 2022.

Scarpa tem pouco sucesso fora do Brasil, mas ainda é um dos grandes nomes na mira de clubes brasileiros. Ele teve passagem recordada no Fluminense, entretanto foi vitorioso pelo Palmeiras, onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2018 e 2022), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022).