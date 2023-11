Matheuzinho realiza estudos táticos para se firmar no Flamengo

Matheuzinho sofreu uma fratura na tíbia em março deste ano e precisou ficar cinco meses longe dos gramados. No entanto, ele utilizou este período para realizar estudos táticos e tentar evoluir dentro de campo. O jogador teve acompanhamento de um coach especializado em preparação mental dos atletas. O profissional já havia trabalhado anteriormente com Andreas Pereira, Everton Cebolinha e Pedro. A informação é do “ge”.

Assim, Matheuzinho realizou estudos táticos nos últimos meses e se aprofundou em posicionamentos defensivos. O lateral retornou aos gramados em agosto deste ano, mas segue se preparando fora de campo. O jogador acabou não sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli, mas tem ganhado sequência com Tite nesta reta final de temporada.

Momento de Matheuzinho no Flamengo

O lateral foi titular nas últimas duas partidas e conseguiu apresentar atuações seguras. Afinal, os jogadores rubro-negros conquistaram duas vitórias consecutivas e conseguiram não sofrer gols dentro de campo. Aliás, os jogos foram disputados contra Fortaleza, no Castelão, e Palmeiras, no Maracanã.

Aliás, Matheuzinho é revelado pelas categorias de base do Flamengo. O lateral estreou profissionalmente em 2020, sob comando de Rogério Ceni. O jogador acabou sendo muito utilizado por Dorival Jr em 2022 e participou dos últimos títulos conquistados pelo clube. O atleta tem contrato na Gávea até dezembro de 2016.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (11), diante do Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com Matheuzinho em campo, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória consecutiva sob comando de Tite. O time está na quinta colocação do campeonato e ainda tem chances reais de título.

