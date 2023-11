Acordo entre Belo e Denílson é homologado e Justiça encerra processo - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A Justiça de São Paulo encerrou o processo envolvendo Belo e Denílson. O acordo foi homologado e a ação judicial, finalmente, teve desfecho.

A sentença, afinal, foi publicada na última quarta-feira (8) pelo juiz Carlo Mazza Britto Melfi e foi declarado que o processo foi extinto. Isso ocorreu após Denílson anexar o acordo no processo. Aliás, isso só aconteceu após o tribunal reclamar que as partes anunciaram o acerto nas redes sociais, mas não encerraram a ação.

O acordo tem seis páginas e tudo corre em sigilo. Embora o processo não corra em segredo de Justiça, o tribunal acatou o pedido, deixando o documento restrito apenas aos advogados.

O cantor Belo e o ex-jogador Denílson anunciaram o acordo no dia 11 de agosto. Na ocasião, o comentarista da TV Bandeirantes entendia que tinha cerca de R$ 7 milhões para receber já o artista entendia que era apenas R$ 4,9 milhões. As partes, todavia, não comentaram os termos e valores da ação.

Entenda a treta entre Denílson e Belo

A briga acontece desde 2000. Denílson investiu para agenciar a banda Soweto, que era um sucesso gigantesco no Brasil. Contudo, Belo, o grande astro do grupo, saiu para seguir carreira solo. O ex-jogador, portanto, entrou na Justiça. Várias foram as ordens de bloqueio e penhora de bens do cantor. Além disso, Belo teve penhora da premiação do quadro “Dança dos Famosos”, da Rede Globo, e bloqueios de valores de shows.

“Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram – e portanto não são mais – no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!”, escreveu Denílson à época.

