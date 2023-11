Ferreira pede ‘pés no chão’ e detalha pedido de Renato Gaúcho contra o Botafogo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Foi com um brilhante lançamento de três dedos de Ferreira que Suárez marcou o terceiro gol do Grêmio contra o Botafogo, encaminhando, no tento seguinte, a virada tricolor. O camisa 10 do time gaúcho, que já tinha participado do segundo gol, entrou no segundo tempo e teve uma grande atuação em São Januário. Na saída do estádio, perguntado sobre as chances de título do Imortal, ele manteve a seriedade.

“Acredito que nós temos de manter os pés no chão. Há quatro, cinco rodadas a gente vinha de três, quatro derrotas consecutivas, estava com o perigo de nem entrar para os seis da Libertadores. Então, acho que é manter os pés no chão, manter o equilíbrio. Domingo tem o Corinthians, é pensar no próximo jogo”, disse Ferreira.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 59 pontos, a mesma pontuação de Botafogo e Palmeiras. Desses, no entanto, o time carioca tem um jogo a menos.

Pedido de Renato Gaúcho

Ferreira tem como uma de suas principais características o um contra um, ou seja, a jogada individual, principalmente pelos lados do campo. No entanto, na quinta-feira, ele também foi importante atuando pelo meio. Esse, segundo ele, foi um pedido do treinador gremista.

“Ele pediu para que eu fosse para cima. Comecei a flutuar nas costas do volante deles, não fiquei lá na ponta, fixo. Acredito que isso tenha sido o diferencial da nossa equipe, que manteve a cabeça no lugar. Assim, saímos daqui com a vitória”, explicou.

Veja elogios de torcedores do Grêmio para Ferreira

Tapa com nojo do Ferreira pic.twitter.com/gL66ZDNiJd — pedro (@pedro19O3) November 10, 2023

Tem que ser dito, partida de um verdadeiro camisa 10 do Ferreira ontem. pic.twitter.com/pSBUmtNEfD — Grêmio Insider (@GremioInsider) November 10, 2023

Quando o Ferreira tá loiro, esquece pic.twitter.com/mKaI3wiVkm — Grêmio da Depressão (@Gremiodadepre_) November 10, 2023

Incrivelmente é necessário dizer que Ferreira ontem fez sua melhor partida pelo Grêmio. Simplesmente voou pela ponta esquerda e deu 2 gols pro monstro Suarez. O alinhamento astral a favor do Grêmio nos trouxe até um amuleto que sai do banco pra decidir jogos. Loucura — Fabiano EstreLa™ ???? (@_fabianoestrela) November 10, 2023

O atleta FERREIRA NEVADO é um excelente jogador de futebol vindo do banco de reservas. O Grêmio venceu o FLAMENGO e o BOTAFOGO muito pelas atuações do camisa 10. Continue calando a minha boca. O que você tem feito é brilhante também. Apenas continue. pic.twitter.com/x487GrjlYY — Victor Padilha (@victorpadilhas) November 10, 2023

