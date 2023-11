Bia Haddad vence e coloca Brasil em vantagem na Billie Jean King Cup

Brasília vive a 'Bia mania'. A visita da tenista número 11 do mundo não decepcionou os brasilienses que encararam o calor desta sexta-feira (10/11). No segundo jogo do dia pela Billie Jean King Cup, a paulistana de 27 anos foi absoluta com a vitória por 2 sets a 0, parciais 6/0 e 6/4, sobre a sul-coreana Yeonwoo Ku.

Existia um abismo entre Bia Haddad e Yeonwoo Ku. O ranking da Associação de Tênis Feminino ilustra isso. Quatrocentos e noventa e quatro posições separam as duas. Se a brasileira ostenta a 11ª colocação, a asiática sonha em um lugar para além do 505 do simples.



Com a bola em jogo, a queridinha das quadras do Brasil fez questão de comprovar a superioridade. Foi dominante ao não perder nenhum game no primeiro set. Na segunda parcial, o equilíbrio foi maior, mas incapaz de arruinar o triunfo contundente da paulistana na capital federal.



Bia Haddad volta à quadra montada no complexo da Arena BSB neste sábado (11/11). A partir das 10h, ela mede forças com Sohyun Park, número 295 do mundo no simples. Park foi derrotada por Laura Pigossi, por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/1, no jogo de abertura da Billie Jean King Cup no Distrito Federal.

Após vitória na Billie Jean King Cup nesta sexta-feira (10/11), Bia Haddad Maia atendeu fãs nas arquibancadas da quadra montada em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Portanto, o Brasil fecha o primeiro dia de disputas do principal torneio internacional por equipes do tênis feminino com saldo positivo e perto de classificação ao qualificatório. A última vez em que o torneio foi disputado no DF, em 1998, quando se chamava Fed Cup, história foi diferente. Em 13 de abril daquele ano, perdeu dois dos três jogos para a Colômbia. À época, o país foi representado por Vanessa Menga, Miriam D’Agostini.



Em abril deste ano, o Brasil foi superado pela Alemanha por 3 x 1 nos Qualifiers da Billie Jean King Cup. O vencedor do mata-mata entre Brasil e Coreia do Sul terá direito a disputar o qualificatório em 2024. O derrotado será rebaixado à etapa continental.