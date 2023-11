Pedro celebra momento no Flamengo e fala sobre título do Brasileirão - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Pedro cresceu de produção depois da chegada de Tite ao Flamengo. O atacante marcou dois gols na vitória em cima do Palmeiras no Maracanã e vem sendo um dos destaques da equipe rubro-negra nesta reta final da temporada. O artilheiro celebrou os gols marcados e falou sobre as chances de título No Brasileirão.

Fala, Pedro!

“Ah, é muito bom, né? O atacante sempre busca o gol. Mas, como eu falei, fico mais feliz com a vitória. Claro que o gol é importante, mas eu procuro sempre retribuir ali coletivamente, retribuir dando o meu melhor a cada jogo. A pressão sempre vai existir. O atacante precisa de gols, então sempre vai ter essa conversa. Mas nada vai entrar na minha mente. Tanto elogio quanto crítica, sempre vou continuar fazendo meu trabalho, buscando a evolução, porque eu sei o que posso fazer. Mas eu fico feliz. Fazer dois gols é sempre bom num jogo dessa importância que foi hoje. Espero poder continuar marcando para terminar o ano bem, junto com toda a equipe”, disse Pedro ao “ge”.

“Não depende só da gente (título). Nosso foco é ganhar os jogos que a gente tem na reta final, fazer a nossa parte e ver o que vai acontecer. Sem dúvida, o nosso foco hoje é ter a classificação direta para a Libertadores, mas, sim, lutar pelo título, fazer a nossa parte. Como eu falei, não depende da gente, mas a gente tem que focar no nosso trabalho”, completou Pedro.

Artilheiro do Flamengo

Aliás, Pedro alcançou uma marca expressiva no Brasileirão após fazer dois gols no jogo da última quarta-feira (8). O atacante entrou na lista dos quatro maiores artilheiros do clube rubro-negro na história do campeonato.

Assim, Pedro ultrapassou Bebeto na lista e é o quarto maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão. O atacante agora está atrás somente de Zico, Gabigol e Bruno Henrique.

Artilheiros do Flamengo no Brasileirão

1. Zico – 135 gols

2. Gabigol – 67 gols

3. Bruno Henrique – 44 gols

4. Pedro – 42 gols

5. Bebeto – 41 gols

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (11), diante do Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória consecutiva sob comando do Tite. O time atualmente está na quinta colocação.

