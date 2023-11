Itália divulga lista de convocados para jogos decisivos nas Eliminatórias da Euro - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O técnico Luciano Spalletti anunciou nesta sexta-feira (10) a lista com os 29 jogadores que vão representar a Itália nos jogos contra Macedônia do Norte e Ucrânia, nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. As partidas terão clima de decisão, uma vez que os italianos correm o risco de ficar fora da repescagem.

No Grupo C das Eliminatórias, a Itália está em terceiro, com 10 pontos, enquanto a Inglaterra é a líder, com seis pontos a mais e o passaporte carimbado para a Euro. A Ucrânia é a terceira, com 13 pontos. A Macedônia do Norte tem sete, na quarta posição, e Malta está zerada.

O primeiro compromisso da Itália é contra a Macedônia do Norte, em casa, dia 17 de novembro. Depois, eles encaram a Ucrânia em Leverkusen, na Alemanha, devido à guerra com a Rússia.

Se a Itália ganhar da Macedônia do Norte, já garante um lugar nos playoffs com um empate contra a Ucrânia. Mas, se perderem o primeiro jogo, vão ter que ganhar do time ucraniano de qualquer jeito.

Novidades na convocação da Itália

Tem duas caras novas na lista de Spalletti: o meio-campista Andrea Colpani, do Monza, e o defensor Andrea Cambiaso, da Juventus, fazem a estreia na seleção principal da Itália. Além disso, o zagueiro Calabria, do Milan, voltou ao grupo, e os brasileiros naturalizados italianos, Rafael Tolói e Jorginho, também foram lembrados pelo treinador.

