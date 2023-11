Arsenal x Burnley: escalações e onde assistir - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Na briga pela liderança da Premier League, o Arsenal recebe o Burnley neste sábado (11), às 12h, no Emirates Stadium, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo que coloca frente a frente equipes que lutam por objetivos opostos na competição terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Arsenal?

Os Gunners perderam a invencibilidade na Premier League na rodada passada, com a derrota por 1 a 0 para o Newcastle, no St. James Park. Dessa maneira, o Arsenal seguiu com 24 pontos e caiu para a quarta posição. A diferença para o líder City é de três pontos.

No entanto, o clube londrino conseguiu se recuperar do resultado negativo e bateu o Sevilla por 2 a 0 na quarta rodada da fase de grupos da Champions. Assim, o Arsenal encaminhou a classificação para a fase mata-mata da principal competição de clubes do planeta.

Ao mesmo tempo, o técnico Mikel Arteta terá quase toda equipe à disposição para o duelo deste sábado, a única dúvida fica por conta de Gabriel Jesus. O brasileiro está em processo de recuperação de uma lesão muscular e perto de retornar aos gramados.

Como chega o Burnley?

Por outro lado, o modesto Burnley é o penúltimo colocado com apenas quatro pontos conquistados em 11 rodadas, com a mesma pontuação do lanterna Sheffield United. Dessa maneira, a situação da equipe comandada pelo técnico e ex-jogador Vincent Kompany é muito delicada.

O clube é o atual campeão da Championship, a segunda divisão inglesa, mas não conseguiu apresentar boas atuações neste início de Premier League. Assim, terá que surpreender um dos candidatos ao título para tentar sair desta zona perigosa.

Por fim, a grande dúvida na escalação do técnico Kompany fica por conta do meio-campista Gudmundsson, que se recupera de um desconforto muscular.

Arsenal x Burnley

12ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 11/11/2023, às 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Saliba e Tomiyasu (Zinchenko); Jorginho, Rice e Fábio Vieira; Saka, Gabriel Martinelli e Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

Burnley: Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer e Taylor; Berge, Brownhill, Gudmundsson e Koleosho; Jay Rodríguez e Amdouni. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook