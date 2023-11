Com muitos vídeos e trocas, Tite completa um mês de trabalho Flamengo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

No dia 10 de outubro de 2023, Tite chegava ao Ninho do Urubu para iniciar um novo ciclo no Flamengo. Após um mês de trabalho, já é possível perceber algumas características do comportamento do treinador. A informação é do “ge”.

Com vídeos e reuniões diárias, Tite preza muito pelo relacionamento humano no trabalho. O técnico chega ao Ninho do Urubu de manhã e gosta de conversar com profissionais de todos os departamentos. O treinador é um obcecado pelo trabalho e tem trazido bons frutos ao time.

Um mês de Tite no Flamengo

O Flamengo vem realizando treinos sempre à tarde. Assim, Tite tenta seguir um método fisiológico para deixar os jogadores rubro-negros sempre preparados. Afinal, os jogos da temporada raramente são disputados no período da manhã.

Nos treinamentos do Flamengo, Cléber e Matheus ficam ao lado de Tite no campo. No entanto, César Sampaio fica na cabine ao lado dos analistas de desempenho. O ex-jogador participou de uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e costuma dar uma atenção especial aos meias rubro-negros.

Nas coletivas de Tite, é normal ter auxiliares ao lado do treinador. A decisão é tomada em conjunto com departamento de comunicação rubro-negro. A ideia é passar mais transparência e informação para os jornalistas e torcedores sobre as praticas de trabalho no clube.

Em um mês de trabalho, é difícil fazer grandes reformulações e mudanças. No entanto, é possível enxergar uma organização e uma cara de Tite no Ninho do Urubu. O técnico conquistou títulos expressivos ao longo da carreira e tem contrato no clube rubro-negro até dezembro de 2024.

Aliás, Flamengo vive um bom na temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros venceram os últimos dois jogos do Brasileirão e atualmente estão com chances reais de título. O time está na quinta colocação do campeonato e disputa partidas decisivas nas próximas semanas.

