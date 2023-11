Lecce x Milan: escalações e onde assistir - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Milan volta suas atenções ao Campeonato Italiano. Neste sábado (11), os Rossoneri visitam o Lecce, às 11h, em partida válida pela 12ª rodada do Calcio. Ambas equipes vivem momentos ruim na competição e precisam buscar os três pontos para reencontrar o caminho das vitórias. O duelo no Estádio Via del Mare terá transmissão ao vivo no streaming da Star+

Como chega o Lecce?

Os donos da casa deste sábado vivem uma sequência de seis jogos sem vitória no Campeonato Italiano. Na 13ª posição, com 13 pontos, a equipe despencou na tabela e pode se aproximar da zona de rebaixamento em caso de derrota para o Milan. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Verona, primeiro dentro do Z3, é de apenas cinco pontos.

O atacante Pontus Almqvist sofreu uma lesão muscular no último compromisso do Lecce e será desfalque neste sábado. No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Kastriot Dermaku, que está à disposição do técnico Roberto D’Aversa e pode fazer sua estreia nesta temporada 2023/24.

Como chega o Milan?

Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o PSG, na quarta rodada da fase de grupos da Champions, o Milan volta suas atenções para o Campeonato Italiano e precisa da vitória para não se afastar da briga pelo título.

No entanto, o Milan não vence no Calcio há três rodadas, sendo duas derrotas e um empate. Dessa maneira, os Rossoneri viram a Inter de Milão e a Juventus abrirem vantagem na tabela. No momento, o Milan é o terceiro colocado, com 22 pontos, sendo seis a menos que a líder Internazionale e a quatro de distância para a Velha Senhora.

Por fim, o principal desfalque para o técnico Stefano Piolo será Christian Pulisic, com lesão muscular. O zagueiro dinamarquês Simon Kjaer é outro que está fora por motivo de lesão.

Lecce x Milan

12ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 11/11/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Via Del Mare, em Lecce (ITA)

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. Técnico: Roberto D’Aversa.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook