CBF confirma volta do Palmeiras ao Allianz para a 36ª rodada

O Palmeiras já sabe quando poderá voltar a jogar no Allianz Parque neste Brasileirão. A CBF definiu, nesta sexta-feira (10), que o Verdão jogará em sua casa no dia 29, pela 36ª rodada, contra o já rebaixado América-MG. Até então, o clube não poderá atuar em casa devido a uma série de shows e eventos no estádio.

A tabela detalhada da CBF alcança a antepenúltima rodada, mas não vai além disso por enquanto. Assim, o Palmeiras ainda tenta jogar pelo menos mais uma partida no Allianz, contra o o Fluminense, na 37ª rodada. Mandante do confronto, o Alviverde busca uma possibilidade de jogar em casa, mas há empecilhos.

A temporada de shows no Allianz em 2023 ainda não terminou. A mesma razão que tirou vários jogos do time de sua casa, passando assim para Barueri, poderá atrapalhar os planos do clube em dezembro. Afinal, quatro megashows estão marcados para o último mês do ano. No dia 2, haverá o Amigos, uma turnê sertaneja, com o inglês Paul McCartney se apresentando nos dias 7, 9 e 10.

Até o duelo diante do América, o Palmeiras ainda receberá o Internacional, neste sábado, em Barueri, visitando posteriormente o Fortaleza, no dia 26.

