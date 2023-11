James treina e projeta retorno ao São Paulo contra o Santos - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

James Rodríguez deverá voltar ao São Paulo para o clássico de domingo (12), contra o Santos. O colombiano foi desfalque na vitória sobre o Bragantino, devido a uma indisposição, mas não deve ser problema novamente. Recuperado, ele treinou sem limitações nesta sexta e a tendência é que comece no banco.

Mesmo com Luciano, seu substituto no jogo passado, atravessando um bom momento, o colombiano pode começar jogando outra vez. O técnico Dorival Júnior chegou a falar sobre a possibilidade dos dois atuarem juntos no time titular. Seja como for, James atuou apenas um jogo inteiro pelo São Paulo, desde sua chegada.

Entretanto, o gol de Erison, que ocasionou a vitória são-paulina no último meio de semana, poderá fazer Dorival colocar Luciano no banco. Ainda não está claro qual é o plano do treinador ao armar seu time do meio para frente, mas é certo que James será desfalque para o São Paulo na data Fifa, uma vez que recebeu a convocação para defender a seleção colombiana nas Eliminatórias.

Santos x São Paulo, o clássico San-São, será às 18h30 deste domingo, na Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.