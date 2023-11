Piquerez define Inter como ‘muito bom’ e alerta que só vitória interessa ao Palmeiras - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Eleito para a seleção ideal da Libertadores, Piquerez alertou sobre os riscos que o Palmeiras corre na partida deste sábado (11), contra o Internacional na Arena Barueri, pelo Brasileirão. O lateral-esquerdo uruguaio definiu o adversário como “muito bom” e afirmou o time alviverde não pode desperdiçar pontos na briga pelo título.

“O Internacional é um time muito bom, maduro, tem jogadores experientes e novos também. É um time competitivo e demonstrou isso na Libertadores”, iniciou para, logo em seguida, acrescentar:

“Eles estão precisando de pontos e vão vir aqui em busca da vitória. Mas precisamos ganhar, é um jogo muito importante para seguirmos em cima”.

Piquerez também comentou sobre a premiação individual em lista divulgada pela Conmebol nesta semana.

“Sem dúvidas, preferia chegar à final e brigar pelo título, mas representar o Palmeiras na Seleção da Libertadores é um reconhecimento bom para a minha carreira. Fica para mim uma lembrança do ano que venho fazendo. É continuar por esse caminho, mas as conquistas coletivas são mais importantes”, disse o camisa 22, que disputou dez jogos e anotou três gols no torneio continental.

O duelo em Barueri ocorrerá às 21h, o que pode servir de empecilho para a lotação do estádio. Mas Piquerez acredita que a torcida comparecerá em peso para apoiar o time a somar três pontos fundamentais na tabela.

“Sabemos a força que a torcida tem. Infelizmente, não jogamos no Allianz Parque, onde nos sentimos melhor, mas contamos com todos na Arena Barueri para torcer e nos apoiar para ganharmos juntos os três pontos”, destacou.

Restam cinco compromissos para o Palmeiras, que tem a mesma pontuação de Botafogo e Grêmio. Para o confronto diante do Internacional, Abel Ferreira não terá á disposição o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, expulso contra o Flamengo. Assim, o jovem Naves tem boas chances de entrar, caso o treinador opte por repetir o esquema com três defensores, dando liberdade para Mayke e Piquerez atuarem como pontas.

“São jogos muito importantes que nos restam. Incrivelmente, faltam cinco rodadas para acabar o campeonato e ainda tem três times com a mesma quantidade de pontos. Qualquer coisa pode acontecer. Mas nós estamos acostumados a esse tipo de jogos, somos os atuais campeões, então temos que brigar e tentar ganhar os cinco jogos que faltam”, encerrou Piquerez.

