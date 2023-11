Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Na tarde deste sábado (11), o Coritiba recebe o Cruzeiro pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto é entre equipes que lutam desesperadamente contra o rebaixamento, mas a situação é pior para o time da casa. Com 26 pontos, o Coxa pode terminar a rodada matematicamente rebaixado caso perca e Vasco e Bahia também vençam seus jogos. A raposa, com 37, tenta sair do Z4. A bola rola às 16h, na Vila Capanema.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) a partir das 15h40.

Como chega o Coritiba

Mesmo depois da vitória sobre o América-MG, o Coritiba continua seriamente ameaçado. A equipe, entretanto, conta com alguns retornos. Um deles é o do volante Willian Farias, que estava suspenso e retorna neste sábado. Entretanto, sua titularidade não é certa, já que Andrey e Bruno Gomes fizeram boa partida no meio da semana. O outro é do técnico Thiago Kosloski, que também estava suspenso e faz agora seu retorno. O atacante Garcez ainda não sabe se fica no banco, após sentir dores musculares.

Como chega o Cruzeiro

Em situação não muito mais confortável que a do Coritiba, o Cruzeiro vai para o jogo com alterações no ataque. O atacante Rafael Elias começa jogando no lugar de Arthur Gomes e, na na zaga, Lucas Oliveira poderá substituir Néris. Ambas mudanças são por critério técnico. O lateral Kaiki e o ponta Wesley Gasolina estarão no banco, tendo este último um retorno após nove meses lesionado. Os cruzeirenses precisam vencer e torcer contra Vasco ou Bahia para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.

CORITIBA x CRUZEIRO

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 10/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira (Néeris), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Rafael Elias e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

