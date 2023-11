Riquelme confirma compra de Merentiel; saiba quanto Palmeiras receberá - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Um dos destaques do Boca Juniors, vice-campéão da Libertadores, na atual temporada, o atacante Migueol Merrentiel será jogador do clube argetnino em definitivo. O vice-presidente xeneize, Juan Román Riquelme, confirmou nesta sexta-feira (10) a conslusão da compra de 70% dos direitos do jogador uruguaio.

Em entrevista à Radio 10, da Argentina, o ex-jogador informou que o clube brasileiro já foi devidamente notificado.

“Ontem (quinta-feira) compramos o Merentiel. Enviamos uma carta oficial aos dirigentes do Palmeiras para notificar sobre a compra de Merentiel, que será jogador do Boca Juniors por muitos anos”, contou Riquelme em entrevista à rádio 10.

O Palmeiras receberá 3 milhões de dólares (R$ 14,72 milhões na cotação atual) pela negociação, mas segue com 30% do atleta. Segundo o último balanço, o Verdão tinha 80% dos direitos, com os 20% restantes pertencentes a terceiros.

Soma-se ao valor os 300 mil dólares (R$ 1,471 milhão) pagos por empréstimo, o que totaliza 3,3 milhões de dólares (R$ 16,19 milhões) aos cofres do Palmeiras. Mais do que o dobro, portanto, do que o clube brasileiro investiu pelo atleta em 2022, quando o contratou do Defensa y Justicia, da Argentina, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,36 milhões, na atual cotação).

Merentiel disputou apenas 11 partidas pelo Palmeiras e marcou dois gols na temporada passada. Por outro lado, a performance pelo Boca foi avasaladora. Afinal, o atacante anotou 14 gols em 47 partidas, além de dar cinco assistências. O contrato de empréstimo entre os clubes estava previsto para encerrar em dezembro deste ano.

