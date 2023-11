Vitória de Guimarães x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Os Dragões estão na terceira colocação do torneio nacional, com 22 pontos, e tentam se aproximar da liderança. O Sporting é o primeiro, com 28 pontos, enquanto o Benfica é o vice-líder, com 25 pontos. Só a vitória interessa para o time de Sergio Conceição.

VITÓRIA DE GUIMARÃES X PORTO Primeira Liga 2023/24 – 11ª rodada

Data e horário: 11/11/2023, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, (POR)

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Varela; Fernandes, Silva e Ribeiro; Gaspar, Händel, Dani Silva e Mangas; Jota Silva, João Mendes e André Silva. Técnico: Álvaro Pacheco

PORTO: Diogo Costa; João Mario, Pepe, Carmo, Sánchez; Conceição, Eustáquio, Varela e Pepê; Taremi e Evanilson. Técnico: Sergio Conceição

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

VAR: António Nobre