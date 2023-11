Bustos projeta jogo com Palmeiras e objetivos do Inter na reta final

O lateral Bustos comentou nesta sexta-feira (10) sobre o desafio do Internacional contra o Palmeiras fora de casa, pela 34ª rodada. O duelo ocorre na Arena Barueri, às 21h. O jogador falou sobre as metas do Colorado nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, o Inter trabalhou com portões fechados antes do embaque para São Paulo. O zagueiro Gabriel Mercado, com quadro gripal, é desfalque certo. Desse modo, a equipe terá uma mudança no setor defensivo, com a entrada de Nico Hernández.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.