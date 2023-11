Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (11/11), o Maracanã vai tremer às 18h30 (de Brasília). Afinal, pela 34ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Fluminense se enfrentam. Motivação não falta para esta partida. O Fluminense está em festa pela conquista da Libertadores. Aliás, fará até festa no centro do Rio na manhã deste domingo. Com 46 pontos, não tem risco de queda nem de chegar ao título. Mas usará os jogos que faltam para entrosar ainda mais o time para o Mundial. O Flamengo está eufórico: fez 3 a 0 no Palmeiras e se vencer entra de vez na briga pelo título, pois chegará aos mesmos 59 pontos dos líderes.

Para acompanhar a partida, a Voz do Esporte prepara uma supercobertura, com abrindo a transmissão com um pré-jogo de primeira, a partir das 17h. A narração do clássico será de Elder Vieira.