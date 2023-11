Torcedores do Fluminense se preparam para festa do título

A conquista foi diante de 70 mil torcedores, que lotaram o Maracanã - (crédito: AFP) Redação Jogada10 Redação Jogada10

Uma grande festa comemorativa do título inédito da Libertadores deve reunir milhares de torcedores do Fluminense, neste domingo (12/11), no Centro do Rio. A expectativa é grande para a celebração, que vai começar cedo e deve durar a manhã inteira.

Assim, a ideia é que os torcedores se concentrem às 7h na Praça Quinze e que, a partir das 9h, comece o show de música. A comemoração deve prosseguir até meio-dia.

Campeões vão desfilar no trio elétrico

Os jogadores campeões da Taça vão percorrer ruas do Centro num trio elétrico. E, para isso, a companhia de trânsito da cidade planejou diversas interdições, já a partir das 5h da madrugada.

O trio elétrico deve partir da Rua Primeiro de Março e seguir pela Avenida Presidente Antônio Carlos, vias que, normalmente, têm grande movimento de veículos. Haverá 24 pontos de bloqueio. A CET-Rio terá 125 agentes na orientação de motoristas e pedestres.

Polícia Militar terá torres de observação

A recomendação é que os torcedores do Fluminense façam o deslocamento até o Centro usando transporte público: trens, barcas e metrô.

A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança e destacou 600 homens para a vigilância, incluindo um reforço nas estações da Central do Brasil (trens), Praça Quinze (barcas) e Carioca (metrô). Assim, os agentes vão fazer revistas e usar detectores de metal.

Os policiais terão, também, cinco torres para observação da festa. E equipes vão sobrevoar a região de helicóptero. Além disso, o Grupamento Aeromóvel usará drones para transmitir imagens dos torcedores.

Objetos que não podem ser levados à festa

O Fluminense emitiu aviso aos torcedores para que não levem certos objetos para a comemoração. Afinal, o objetivo é celebrar com segurança e sem comprometer a imagem do clube.

Dessa maneira, ninguém poderá circular com utensílios de vidro (inclusive garrafas de bebidas), artefatos explosivos (fogos de artifício), botijão de gás, materiais inflamáveis, cordas, patinetes, cadeiras e bancos, carrinhos de gelo, aparelhos de som e instrumentos que possam cortar ou perfurar.

As bandeiras do time são permitidas, desde que a haste não seja de madeira nem de bambu. E apenas ambulantes credenciados podem levar isopor e guarda-sol.

Título inédito diante de 70 mil no Maraca



O título da Libertadores foi no dia 4/11. O Tricolor recebeu o Boca Juniors e, após empate por 1 a 1 no tempo normal (gols de Cano e Advíncula), conseguiu a vitória na prorrogação com gol de John Kennedy. A conquista foi diante de 70 mil torcedores, que lotaram o Maracanã.