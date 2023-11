Mbappé faz hat-trick, PSG vence, mas técnico se irrita com o craque

Paris Saint-Germain's French forward #07 Kylian Mbappe celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the French L1 football match between Stade de Reims and Paris Saint-Germain (PSG) at Stade Auguste-Delaune in Reims, northern France on November 11, 2023. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (11/11), o PSG foi até Reims, enfrentar a equipe local pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Venceu por 3 a 0 e, favorecido pelo empate do Nice com o Montpellier (0 a 0) nesta sexta-feira, assumiu a liderança isolada. Afinal, foi aos 27 pontos, contra 26 do Nice. Além disso, Mbappé foi muito eficaz: fez os três gols dos parisienses. Mas, curiosamente, uma pessoa saiu muito irritada. O treinador do PSG, Luis Enrique. E o curioso, estava pistola com … Mbappé! Para o comandante, o jogador vem mais uma vez se mostrou individualista e pouco solidário.

“Não estou muito feliz com Kylian. Não tenho nada a dizer sobre os gols. Mas ele pode ajudar mais a equipe, de diferentes maneiras. É um jogador de classe mundial, queremos mais. Vou falar com ele primeiro sobre isso, é privado”, disse o treinador, após a partida.

Mbappé, o cara dos gols

No jogo, Mbappé mostrou as garras logo aos três minutos, escorando de primeira um cruzamento de Dembélé. Depois de se desligar um pouco do jogo, e prender mais do que o necessário as bolas que recebia, o artilheiro voltou muito ligado no segundo tempo e marcou mais duas vezes. Aos 14, concluindo jogada de Soler. Já no fim, aos 37 , aproveitou um erro de marcação do Reims para definir o placar.

Com a derrota, o perdeu a chance de se aproximar dos líderes. Mas está muito bem na temporada. Afinal, é o quarto colocado, com 20 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.