Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, arbitragem e escalações

Red Bull Bragantino e Botafogo duelam, neste domingo, às 16h, em 90 minutos que podem ser decisivos para o desfecho do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Glorioso desperdiçou a ampla vantagem que tinha na liderança e pode ser ultrapassado, nesta rodada, pela primeira vez desde abril. O próprio time do interior paulista, o Grêmio e o Palmeiras têm apenas um ponto a menos (59 a 58).

A partida acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A 20km de distância, em Atibaia, o Botafogo se isolou para se preparar e tentar conter a péssima fase. Antes sensação da competição, o clube carioca vem de quatro derrotas consecutivas e deve ter, a partir de segunda-feira, o quinto treinador em 2023. Afinal, Lucio Flavio deve perder a vaga para Tiago Nunes, que aceitou a proposta.

Como chega o Bragantino

Para o duelo, o Massa Bruta tem o desfalque do atacante Helinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitinho e Matheus Gonçalves são as principais opções para a vaga. Na última partida, o Bragantino perdeu para o São Paulo e não conseguiu passar o rival alvinegro. Agora, tem a chance, neste domingo, no confronto direto.

Como chega o Botafogo

Já o Botafogo, a princípio, não tem baixas na equipe, mas há dúvidas na escalação. Afinal, Marçal e Eduardo foram barrados por Lucio Flavio na derrota para o Grêmio, na quinta-feira. A tendência é manter Danilo Barbosa no meio para evitar que o sistema defensivo volte a ficar exposto. Além disso, Tiquinho Soares está à disposição depois de cumprir suspensão e disputa o posto de centroavante com Diego Costa.

RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas, Tchê Tchê; Júnior Santos, Diego Costa e Victor Sá. Técnico: Lucio Flavio

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom Silva e Lucas Evangelista; Vitinho (Matheus Gonçalves), Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)

Árbitro VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)]

