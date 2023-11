Diniz confira a escalação do Fluminense contra o Flamengo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Fluminense está confirmado para o clássico com o Flamengo, neste sábado (11/11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O treinador Fernando Diniz. Como esperado, sem Cano, a sua aposta será no taslimã John Kennedy no comando do ataque. No mais, força máxima contra o arquirrival. Veja abaixo:

O clássico com o Flamengo vale pela 34ª rodada do Brasileiro. Com 46 pontos, não tem risco de queda, nem de chegar ao título. Mas usará os jogos que faltam para entrosar ainda mais o time para o Mundial. O Flamengo está animado: fez 3 a 0 no Palmeiras e se vencer entra de vez na briga pelo título, pois chegará aos mesmos 59 pontos dos líderes.

