Euro-2024: torneio define 21 classificados; ainda restam três vagas

Uma das seleções classificadas, Romênia comemorou a vaga na Euro-2024 com placa dizendo "Alemanha, aqui vamos nós", após vitória contra Suíça - (crédito: Daniel Mihailescu/AFP) Arthur Ribeiro* Arthur Ribeiro*

As eliminatórias acabaram ontem e agora todos os olhos se viram para o torneio que importa: a Euro-2024. Potências como França, Inglaterra e Portugal se encontrarão com as surpresas Albânia e Romênia, todos com o objetivo de estar no Olympiastadion, em Berlim, para a final da competição que coroa o melhor do continente. Com 21 dos 24 participantes estabelecidos, o torneio entre junho e julho na Alemanha começa a ter o desenho cada vez mais pronto para reunir as principais forças pelo domínio da Europa.

A definição dos grupos para cada seleção no caminho até a decisão está marcado para 2 de dezembro, em Hamburgo, uma das dez cidades-sedes. O pote 1 conta com os anfitriões alemães e os donos das melhores campanhas do qualificatório: Portugal, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra, enquanto Hungria, Escócia, Eslovênia, República Tcheca e Croácia estão do outro lado do sorteio. As divisões seguintes separam para um lado Hungria, Turquia, Dinamarca, Albânia, Romênia e Áustria, e do outro, Itália, Sérvia, Suíça e os países que avançarem na repescagem.

Depois disso, a próxima data importante é entre 21 e 26 de março do ano que vem, quando as 12 equipes que ainda sustentam um fio de esperança entram em campo valendo as três vagas restantes. A repescagem foi definida com base na campanha das Ligas das Nações e funciona no formato de semi e final em jogo único.

O caminho A está entre Polônia, Estônia, País de Gales e um sorteado entre Finlândia, Ucrânia ou Islândia. Os dois que não forem selecionados irão integrar o B, junto de Bósnia e Israel, enquanto o C terá Cazaquistão, Geórgia, Grécia e Luxemburgo. Na sexta-feira, a Uefa fará um sorteio para definir os mandos de campo e quem entra em cada chave.

Mesmo com a repescagem, ainda faltará lugar para quem quer. A Noruega, de Erling Haaland, não tem mais chances de participar da Eurocopa, assim como Suécia e Irlanda. Apesar disso, os craques não vão faltar. Cristiano Ronaldo buscará o bicampeonato com Portugal, assim como Kyllian Mbappe quer o tri para a França. Ausência nas últimas duas Copas do Mundo, a Itália defende o título. A Alemanha busca a redenção em casa. Albânia e Eslovênia jogam a competição pela segunda vez. A partir da abertura, em 14 de junho, em Munique, vai ter emoção de sobra.

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini