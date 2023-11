Raphinha considera "injusta" derrota do Brasil para a Argentina

Raphinha acredita na recuperação da Seleção - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

De acordo com o atacante Raphinha, a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, nesta terça-feira (21), foi injusta. O atacante brasileiro disse que deixava o Maracanã com um gosto amargo pelo resultado, que representou o terceiro revés consecutivo da Canarinho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“O futebol, muitas vezes, é injusto. Nós controlamos o jogo, jogamos melhor, mas não conseguimos finalizar e eles (Argentina) marcaram o gol na única oportunidade que tiveram. Então, a sensação é um pouco amarga por sair deste jogo com a derrota”, disse, ao sportv.

Além disso, Raphinha também falou sobre o momento negativo da Seleção. Ele comparou a fase atual com a das Eliminatórias para a Copa de 2002, quando também conviveu com muitos resultados negativos na classificação. Ainda assim, o Brasil acabou conquistando o máximo troféu do futebol na Coreia do Sul e no Japão.

“Essa pressão sempre existe, esteja a Seleção em primeiro ou em sexto lugar. Se me recordo bem, a Seleção campeã de 2002 também teve muitas dificuldades para se classificar à Copa do Mundo. Não que a gente vá ter essas mesmas dificuldades, mas estamos abraçando o que o professor pede e conseguindo render. Infelizmente, os resultados não estão acontecendo, mas ainda tem muitas Eliminatórias pela frente”, concluiu.