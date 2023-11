Em clássico marcado por confusão, Brasil perde para Argentina no Maracanã

Brasil e Argentina fizeram clássico nervoso no Maracanã - (crédito: Foto: Staff Images / CBF) Jogada10 Jogada10

Em clássico que começou com meia hora de atraso por conta da confusão nas arquibancadas do setor Sul do Maracanã, deu Argentina sobre o Brasil: 1 a 0, gol de Otamendi. O duelo na noite desta terça-feira (21) foi válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a Seleção Brasileira chega à terceira derrota consecutiva no qualificatório para o Mundial e aparece em sexto na tabela, com sete pontos. Já os argentinos seguem na liderança, agora com 15 somados.

Para piorar, o Brasil perde pela primeira vez uma partida como mandante na história das Eliminatórias. Até então, era a única seleção sem derrotas como mandante.

Muitas faltas, e Brasil mais ofensivo

As faltas predominaram na primeira etapa, com o Brasil melhorando a partir dos 20, 25 minutos. Mas, ainda assim, a equipe encontrou dificuldade para acertar as tabelas que Fernando Diniz tanto aprecia. A estratégia era avançar a marcação para conseguir o desarme próximo da área adversária e quando não tiver êxito, recorrer a faltas para matar o jogo. Foram 22 na parcial, com 16 do time Canarinho.

A Seleção mostrou mais intensidade e foi aguda pelo lado direito com Raphinha e o apoio de Emerson Royal. Entretanto, houve apenas uma finalização certa dos anfitriões, com Gabriel Martinelli obrigando o goleiro Romero a fazer boa defesa. Por outro lado, os hermanos se defenderam bem e tiveram maior posse, porém no seu campo.

Argentina cirúrgica para vencer

Nos primeiros minutos, o Brasil conseguiu pressionar a Argentina e recuperar a bola no campo ofensivo. Faltou, porém, mais leitura dos homens de área para buscar antecipação frente aos zagueiros. Aos nove, Bruno Guimarães fez bela virada para Raphinha, que ganhou de Acuña e, na pequena área, chutou em cima do goleiro. Os argentinos, por outro lado, foram cirúrgicos. Aos 17, Lo Celso cobrou escanteio na medida para Otamendi ganhar no alto de Gabriel Magalhães e André, e cabecear na gaveta.

Os técnicos proveram substituições, uma delas a Joelinton no lugar de Gabriel Magalhães, aos 26. Mas, 11 minutos depois, o árbitro enxergou agressão do volante em De Paul e expulsou o brasileiro. A partir daí, a Argentina passou a cozinhar o jogo com inteligência. Sem consistência no ataque, parte do Maracanã entoou o grito de “time sem vergonha” que se estendeu até o apito final.

BRASIL 0×1 ARGENTINA

6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026

Data e horário: 21/11/2023 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos (Nino, intervalo), Gabriel Magalhães (Joelinton, 26’/2ºT) e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães (Douglas Luiz, 32’/2ºT); Raphinha (Endrick, 26’/2ºT), Rodrygo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Raphael Veiga, 32’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico, 20’/2ºT); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Paredes, 24’/2ºT), Mac Allister e Lo Celso (Nicolás González, 24’/2ºT); Messi (Di María, 31’/2ºT) e Julián Álvarez (Lautaro Martínez, 31’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Gol: Otamendi, 17’/2ºT (0-1)

Árbitro: Piedro Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Carlos Augusto, Raphinha, Gabriel Jesus (BRA); – (ARG)

Cartão Vermelho: Joelinton, 37’/2ºT (BRA)

