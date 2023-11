Sem Lucas, São Paulo deve ter garotos contra o Fluminense

Lucas Moura será poupado para esta quarta (22) - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo não terá Lucas Moura para o jogo desta quarta-feira (22), contra o Fluminense. O jogador ficou em São Paulo e sequer viajou com a delegação, já que a comissão técnica decidiu poupar o veterano meia. Por outro lado, o Tricolor Paulista deverá ter alguns jovens jogadores ganhando oportunidades na partida válida pelo Brasileirão.

O zagueiro Walce e o volante Luan, recuperado de lesão, estão entre as caras novas que viajaram com a delegação são-paulina. Além disso, os meio-campistas Negrucci e William Gomes, assim como o atacante Talles Wander. Todos devem, a princípio, ficar no banco de reservas.

Além de Lucas Moura, o São Paulo também já não terá os zagueiros Ferraresi e Arboleda, entregues às suas seleções nas Eliminatórias. O meia James Rodríguez é outro que está na mesma situação, mas o zagueiro Beraldo, o lateral Patryck e o volante Pablo Maia voltam após treinar com a Seleção Brasileira Sub-23. A bola rola para Fluminense x São Paulo, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.