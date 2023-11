Após derrota, Raphael Veiga diz que Argentina não mereceu ganhar

Veiga entrou no segundo tempo da derrota brasileira - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

Pela primeira vez na História, a Seleção Brasileira perdeu um jogo de Eliminatórias em casa: nesta terça-feira (21), por 1 a 0, contra a Argentina. O amargo resultado também representou a terceira derrota consecutiva da Seleção nesta edição da fase classificatória do Mundial. Assim, os brasileiros caíram para a sexta posição e estão no limite da zona de classificação.

Depois de mais uma frustração, os torcedores brasileiros deixaram o Maracanã cabisbaixos, muitos até antes do apito final. O meia Raphael Veiga reconheceu o mau momento da equipe brasileira, mas afirmou que o time não merecia perder e que os argentinos souberam ser mais eficiente no ataque. Além disso, repetiu o discurso de que a equipe comandada por Fernando Diniz vem melhorando, apesar dos resultados negativos.

“Partindo do princípio de que futebol é resultado e que não estamos os conseguindo, precisamos entender a necessidade de melhorar algumas coisas. Mas também é preciso saber que, desde o primeiro jogo do trabalho do Diniz, estamos numa crescente. Na minha opinião, a Argentina não merecia a vitória, pelo que a gente produziu. Mas, no futebol, ganha quem faz mais gols. Eles foram mais efetivos e nós precisamos melhorar nisso para podermos vencer e voltar a criar aquela atmosfera com a torcida brasileira”, disse Raphael Veiga, a TV Globo.

A Seleção Brasileira só volta a campo em 2024, quando deve enfrentar Inglaterra e Espanha, em amistosos marcados para março.

