Messi enaltece Argentina após vitória sobre o Brasil

O astro Lionel Messi analisou a vitória da Argentina sobre o Brasil, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Após a partida no Maracanã, o camisa 10 elogiou o grupo, afinal eles têm feito “coisas históricas”, nas palavras do atleta.

“Este grupo continua conquistando coisas históricas. Embora hoje não tenha sido o mais importante, mas essa vitória é algo muito bom. Precisávamos dessa vitória depois da derrota para o Uruguai. Sabíamos que seria um jogo difícil, parecido com o da final da Copa América. Eles pressionaram muito, marcaram alto e foi difícil para nós termos posses de bola longas. Estes jogos são definidos nos detalhes”, declarou o capitão argentino após a partida.

A Seleção Brasileira perdeu pela primeira vez na história das Eliminatórias Sul-Americanas jogando em casa. Nesta edição do torneio, são quatro jogos sem vencer de maneira consecutiva, send0 três derrotas nas últimas três partidas.

Com a vitória, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias, agora com 15 pontos. O Brasil, porém, está em sexto, com apenas sete pontos conquistados. As duas seleções agora só voltam a campo em março de 2024, na próxima Data-Fifa.