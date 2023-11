Vasco chega a BH com recepção calorosa da torcida para jogo contra o Cruzeiro

Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, atende torcedores do Vasco na chegada à Belo Horizonte - (crédito: Foto: Reprodução/Youtube) Jogada10 Jogada10

O Vasco desembarcou em Minas Gerais para a “decisão” contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e teve recepção calorosa da torcida. A bola rola, aliás, nesta quarta-feira (22), às 19h, no Mineirão, em jogo atrasado da 33ª rodada. No desembarque, dezenas de torcedores com camisas, bandeiras e até sinalizadores receberam a delegação no aeroporto. Os jogadores deram autógrafos e tiraram fotos com os presentes no local.

Maicon, Medel, Payet, Gabriel Pec e Vegetti foram os mais tietados pelos fãs, além do próprio técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar de comissão, Emiliano Díaz. Após a festa nos primeiros momentos em Belo Horizonte, o elenco chegou ao hotel, já na madrugada, para iniciar a concentração. A expectativa, inclusive, é de que o setor de visitantes logo mais, no estádio, esteja quase todo tomado por vascaínos.

O jogo diante do Cruzeiro é considerado o mais importante da temporada do Gigante da Colina até aqui. Afinal, hoje, ambos os times têm 40 pontos na tabela da Série A. Portanto, quem vencer ficará a cinco de distância em relação à zona de rebaixamento. Isso porque o Bahia é quem abre o Z4, tendo 38 e com as 34 partidas já disputadas.

Escalação do Vasco

Dentro das quatro linhas, Ramón Díaz deve promover duas modificações na equipe que venceu o América-MG por 2 a 1, em São Januário. Uma delas por questões de regulamento – Paulo Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo e, portanto, Puma Rodríguez ocupa a posição na defesa. Por outro lado, no ataque, Rossi é quem ganha nova oportunidade ao lado de Vegetti e Gabriel Pec. Assim, Alex Teixeira volta a ser opção no banco.

