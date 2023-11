Técnico da Argentina avalia deixar a seleção

Scaloni orienta a seleção argentina, no Maracanã - (crédito: Foto: Carl De Souza/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A entrevista do técnico Lionel Scaloni caiu como uma bomba na Argentina. Afinal, na última terça-feira (21), após a vitória sobre o Brasil por 1 a 0, no Maracanã, o treinador avaliou a possibilidade deixar a seleção daquele país. O comandante é campeão mundial, da Copa América e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para 2026. Os resultados expressivos, no entanto, não são suficientes para convencer o técnico a prosseguir com o trabalho.

“Agora, tenho que parar a bola e pensar muito. Esta seleção precisa de alguém com todas as energias. O sarrafo está alto. Está complicado continuar. Vou falar com a AFA (Associação de Futebol Argentino) e com os jogadores. Eles deram muito à Argentina. Ainda não é um adeus”, ressaltou Scaloni, ainda no estádio carioca.

Um detalhe que quase passa batido. Após o clássico contra o Brasil, Scaloni tirou uma foto com os demais membros da comissão técnica no gramado do Maracanã. Enquanto se ajeitavam para registrar a imagem, é possível ouvir uma voz:

“Vamos porque pode ser a última…”

Com Scaloni a Argentina lidera, de forma isolada, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, cujas sedes são Estados Unidos, Canadá e México. A seleção soma 15 pontos em 18 disputados. O Uruguai, segundo colocado, aparece com 13.

Ex-lateral, Scaloni está na seleção desde 2018. Naquele ano, aliás, após o Mundial da Rússia, ele substituiu Jorge Sampaoli, ex-Flamengo, Atlético e Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.