Palmeiras tem jejum de quatro anos para quebrar contra o Fortaleza

O jogador Luan, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do Fortaleza EC, durante partida v..lida pelas oitavas de final, volta, da Copa da Copa do Brasil, na Arena Castel..o. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, no domingo (26), na Arena Castelão, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro, sonhando com o título. Mas, para seguir atrás do bicampeonato, o time de Abel Ferreira terá que quebrar um jejum: voltar a vencer o Leão do Pici, fora de casa, após quatro anos.

A última vez que o Palmeiras venceu no Castelão foi em 2019, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão daquele ano. Willian Bigode marcou o gol palestrino naquele embate. Desde então, o Verdão encarou o Fortaleza fora de casa em outras quatro oportunidades. São três vitórias do time nordestino e um empate.

A última partida não foi tão dolorida para o Palmeiras. Afinal, o Fortaleza venceu o time de Abel Ferreira por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, o Verdão havia vencido o duelo de ida por 3 a 0, no Allianz Parque, avançando na competição.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Agora, o Verdão entra em campo com a necessidade de vencer para seguir firme na luta pelo título. Neste momento, o Palmeiras lidera a competição com 62 pontos, dois a mais que o Botafogo. Contudo, o time carioca ainda tem um jogo a menos. Encerrar o jejum, contra o Fortaleza, significa seguir a passos largos rumo ao bicampeonato nacional. Aliás, para a partida, o técnico Abel Ferreira terá o retorno dos convocados na Data-Fifa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.