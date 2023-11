Marcos Leonardo impõe condições para deixar o Santos - (crédito: Foto: Ivan Storti / Santos) Jogada10 Jogada10

Um dos principais alvos do mercado europeu na próxima janela de transferência, o centroavante Marcos Leonardo já aguarda propostas. O jogador é alvo de diversos clubes do Velho Continente, mas , antes de abrir qualquer negociação com os interessados, impôs algumas condições.

O centroavante quer ser liberado para disputar as Olímpiadas de 2024, caso seja convocado. A competição não está contemplada nas Datas-Fifa e, portanto, os clubes não são obrigados a liberar os atletas para o evento na França. Contudo, o jogador só vai aceitar abrir negociações com outros clubes se aceitarem autorizá-lo para a competição na França.

Disputar o torneio de futebol na Olimpíada é algo que o jogador não abre mão. Aliás, mesmo com o sonho de atuar na Europa, Marcos Leonardo sabe que o Santos liberaria o atleta para a disputa do torneio.

Além disso, o centroavante quer estar presente em um projeto esportivo de longo prazo. Por estar em alta no mercado europeu, o jogador se dá ao luxo de não se preocupar apenas com os valores envolvidos na transação, mas também com a condução de sua carreira no futuro.

Neste momento, Marcos Leonardo tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Para isso, entende que precisa se transferir para um clube de grande projeção no cenário internacional. Apesar de se destacar no Santos, ele ainda não esteve presente na lista de convocados do técnico Fernando Diniz.

Santos não deve dificultar saída de Marcos Leonardo

Ao longo dos últimos meses, além da oferta da italiana Roma, que quase o fez deixar o clube da Vila Belmiro em agosto, o jogador acabou sendo sondado por Real Madrid, Newcastle e Arsenal. Ele poderia sair no meio do ano, mas, em um acordo com o Santos, decidiu ficar e ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento. Por conta disso, o Peixe prometeu não dificultar sua saída, caso chegue uma oferta vantajosa.

