São Paulo recorre à base contra o Fluminense e já projeta 2024

O São Paulo encara o Fluminense nesta quarta-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para a partida, o técnico Dorival Júnior terá 13 desfalques. Assim, o treinador decidiu recorrer às categorias de base para o duelo no Rio de Janeiro.

Afinal, o Tricolor terá uma delegação recheada de garotos no Rio de Janeiro. Artilheiro do sub-20 nesta temporada, o atacante Talles Wander foi relacionado pela primeira vez na equipe principal. Ele se junta a William Gomes e também a Negrucci. O trio deve ser opção no duelo contra o Fluminense.

Além disso, nos treinos desta semana, seis garotos treinaram com a equipe principal e aumentaram a chance de ganhar uma vaga no elenco do ano que vem. A transição tem sido elogiada pelos treinadores da base são-paulina.

“Com o Dorival Júnior está acontecendo uma integração muito boa com a base de maneira geral. Ele está tendo um contato visual com os atletas direto, está observando jogos. Ele tem recebido nossos relatórios pós-jogo dos jogadores”, disse Menta, técnico do sub-20.

Além do trio relacionado, Dorival também vem observando os atacantes Caio Matheus, Maioli, João Adriano e Henrique Carmo. O comandante deve avaliar os garotos nas próximas semanas e, se aprovados, eles podem se juntar ao grupo principal do Tricolor na próxima temporada.

Aliás, como já tem uma vaga garantida na próxima Libertadores, o São Paulo vem utilizando a reta final da temporada como uma espécie de laboratório. Assim, os garotos terão a oportunidade de convencer Dorival que podem subir para os profissionais.

