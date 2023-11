Gabriel Jesus faz autocrítica: ‘Gol não é meu ponto forte’

Gabriel Jesus vive seca de gols no Brasil - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF) Jogada10 Jogada10

Depois da derrota do Brasil para a Argentina no Maracanã, Gabriel Jesus fez uma autocrítica sobre seus recentes desempenhos. O atacante atuou durante os 90 minutos do clássico e novamente não conseguiu marcar nenhum gol em campo.

“Tem coisas que eu não controlo. Eu tento, eu busco, me movimento e ajudo a equipe. O gol, é inevitável… Eu acredito que não seja meu ponto forte. Faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que fiz gol na Seleção e quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar. Eu trabalho quieto”, disse Gabriel Jesus na zona mista do Maracanã.

Mais uma derrota do Brasil

O atacante está há nove jogos seguidos sem estufar as redes pelo Brasil. O jogador vem colecionando convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos e ficou queimado após não marcar nenhum gol na Copa do Mundo de 2018. No entanto, Gabriel Jesus procura não se importar com as críticas e focar apenas em evoluir dentro de campo.

“Tem coisas que me incomodaram bastante no ciclo após a Copa de 2018. Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou um homem maduro, formado, pai de família. Entendo que o futebol é uma prioridade para mim e sempre vou dar a minha vida para fazer o melhor. Principalmente quando vier jogar pela Seleção Brasileira, que é um sonho que eu sempre tive. Não sou de rebater críticas, nem de ficar feliz com elogios. Já fiquei e já fiquei mal por críticas também. Mas nada me incomoda mais”, afirmou Gabriel Jesus.

Carreira do Gabriel Jesus

Aliás, Gabriel Jesus é revelado pelas categorias de base do Palmeiras e teve uma passagem de cinco anos pelo Manchester City. O jogador atualmente pertence ao Arsenal e vem tendo boas atuações nesta temporada. No entanto, as lesões frequentes têm impedido uma sequência positiva do atleta em 2023.

O Brasil perdeu os dois jogos desta Data-Fifa e está na sexta colocação das Eliminatórias. Assim, Fernando Diniz precisa corrigir os erros para 2024. Afinal, os jogadores brasileiros conquistaram apenas sete pontos nas seis partidas disputadas na competição.

